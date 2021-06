Dalla Turchia - Offerta del Napoli per Attila Szalai! Il Fenerbahce rifiuta 14 milioni più bonus, richiesti 25 mln

Calciomercato Napoli - Attila Szalai Napoli, le ultimissime notizie di calciomercato riguardo le trattative e i possibili acquisti degli azzurri. Arrivano novità dalla Turchai importanti, perché il Napoli è alla ricerca di un difensore e pare abbia messo nel mirino Attila Szalai del Fenerbahce.

Calciomercato Napoli, Attila Szalai nel mirino: offerta rifiutata

Secondo le ultime notizie di calciomercato riportate dai colleghi turchi di Krampon Sport, il Napoli avrebbe formulato la prima offerta per Attila Szalai di 14 milioni di euro più bonus per acquistarlo dal Fenerbahce. Il club turco però ha rifiutato l'offerta e fatto la valutazione di 25 milioni di euro per il giovane centrale capace di giocare anche da terzino mancino. Il Fenerbahce è interessato a Mario Rui, ma per Attila Szalai vorrebbe chiudere l'affare cash e senza contropartite tecniche.