Calciomercato Napoli. Carlo Ancelotti è vicinissimo all'Everton, manca soltanto l'ufficialità e l'ex allenatore del Napoli ripartirà dalla panchina inglese. Gli avvocati del tecnico hanno raggiunto l'accordo per la risoluzione del contratto con il club di Aurelio De Laurentiis. Secondo quanto riportato da SkySport UK, sarà presentato alla stampa lunedì e in occasione di Everton-Arsenal sarà in tribuna a Goodison Park.

Carlo Ancelotti, allenatore della SSC Napoli