Calciomercato Napoli - James Rodriguez Napoli, ancora non è finita. Perché come riportato dal portale colombiano Winsportsonline il suo procuratore Jorge Mendes avrebbe proposto James Rodríguez a Napoli, Milan e Atletico Madrid. Il calciatore vuole lasciare l'Everton. L'operazione può chiudersi per 10/20 milioni di euro e non è escluso un ritorno al Real Madrid da Carlo Ancelotti.