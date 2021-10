SSC Napoli, la radio ufficiale: Lorenzo Lucca nel mirino degli azzurri!

Ultime notizie sul calciomercato del Napoli. Perché dalla radio ufficiale della SSC Napoli, Radio Kiss Kiss Napoli, è arrivata la notizia sul possibile acquisto del calcio Napoli per il bomber del futuro Lorenzo Lucca del Pisa.

Calciomercato Napoli, colpo per il futuro

Valter De Maggio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Lorenzo Lucca nel mirino del Napoli e delle grandi squadre di Serie A. Il bomber del futuro che sta facendo grandi cose a Pisa è seguito da diverse squadre in Serie A e ora c'è anche il Napoli".

