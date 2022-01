Ultimissime notizie di calciomercato con gli acquisti della Lazio per Maurizio Sarri. Arrivano aggiornamenti sulle trattative di mercato del club capitolino.

Calciomercato Lazio: 3 acquisti per Sarri, l'annuncio

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto il giornalista sportivo Niccolò Ceccarini. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione di calcioinpillole.com.

Sul mercato della Lazio

"Se fosse per Sarri, 2-3 innesti ci sarebbero. Ma c'è l'indice di liquidità, quindi bisogna cedere per acquistare. I giocatori forti li ha, ma deve venderli a cifre congrue. Muriqi? Lui è in partenza, se arriva un'occasione dalla Turchia la prenderà in considerazione. Ma se va via deve arrivare un vice-Immobile e quindi bisogna fare tutto in fretta e furia. Bisogna accelerare, ma hanno un ottimo ds come Tare. Se dovesse uscire Muriqi, si può sbloccare il loro mercato".

Tutte le news sul calciomercato e sulla Serie A