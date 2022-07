Sky - Koulibaly-Chelsea: resistenza del Napoli, spunta di nuovo il Barcellona

Un fulmine a ciel sereno nella giornata di oggi per i tifosi del Napoli la notizia del possibile addio di Koulibaly, pronto ad approdare al Chelsea. Sono arrivate le parole del giocatore che ha confermato la trattativa col club inglese.

Calciomercato Napoli - Arrivano da Gianluca Di Marzio di Sky Sport le ultime sul trasferimento di Koulibaly dal Napoli al Chelsea.

Sono giorni decisivi per il futuro di Kalidou Koulibaly. In scadenza di contratto con il Napoli tra un anno, il gigante difensore centrale senegalese è finito nel mirino del Chelsea, che adesso sta avanzando sul suo dossier, come certificato anche dall'incontro avvenuto ieri (lunedì 11 luglio) a Londra tra il club inglese e Fali Ramadani, agente del giocatore, che vi era stato raccontato nelle scorse ore.

La trattativa tra Napoli e Chelsea per Koulibaly dunque esiste e procede, anche se i blues non sono l'unico club sul difensore. Su di lui c'è anche il Barcellona, che preferirebbe che il giocatore aspettasse e prendesse del tempo, anche se i tempi stanno stringendo. E poi c'è anche la Juventus, sebbene la resistenza del Napoli stia complicando le cose.

Koulibaly, comunque, è atteso in queste ore (tra stanotte e domani, mercoledì 13 luglio) nel ritiro di Dimaro, dove il difensore ritroverà Spalletti e compagni, come da programma. A Dimaro, inoltre, è da segnalare che Giuntoli e Pompilio (braccio destro del ds), non erano presenti al campo sportivo questo martedì, diversamente da quanto accaduto nei giorni precedenti. De Laurentiis invece dovrebbe arrivare giovedì.