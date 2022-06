Tuttosport - Bremer-Napoli: ADL pronto a chiudere dopo la cessione di Koulibaly

Calciomercato Napoli - Il Napoli studia il mercato in entrata e uscita. Trattative avviate tra acquisti e cessioni in vista dell'estate di mercato più accesa degli ultimi anni, visto i due anni di Covid che hanno impedito grandi affari. Gli azzurri pensano di sistemare anche la difesa.

Con la possibile cessione di Koulibaly il Napoli è pronto a chiudere per Bremer. Come riportato da Tuttosport il calciatore ha tante offerte:

Si sa, attorno a Bremer ronza in crescendo almeno da 6 mesi l’Inter, con un pressing in crescendo. E nel mondo del mercato non si nasconde più l’esistenza di un sostanziale preaccordo tra il club nerazzurro e il brasiliano. Ma anche il Milan è tornato alla carica: il Diavolo compare e scompare attorno a Bremer come un torrente carsico, da mesi. Poi resta aperta l’ipotesi Napoli: ma dipenderà dai destini di Koulibaly. Una sua cessione a cifra record porterebbe i vertici azzurri a lubrificare di nuovo i canali per Bremer. Sullo sfondo la Juventus, silente, a fronte della permanenza di De Ligt .