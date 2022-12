Calciomercato Serie A: Gattuso lo vuole portare al Valencia

Il calciomercato di gennaio è ormai alle porte e tanti allenatori hanno già fatto le loro richieste ai propri club per gli acquisti da piazzare in vista del 2023. Tra questi ci sarebbe Gennaro Gattuso che con il Valencia sta facendo un buon campionato e ha l'obiettivo di ritornare in Europa in vista dei prossimi anni. Per farlo dovrà rinforzare anche la rosa e l'allenatore ha già dato indicazioni guardando al campionato italiano.

Calciomercato: colpo Valencia dalla Serie A

Calciomercato - Conosce molto bene la Serie A Gattuso e per questo vuole acquistare un calciatore per rinforzare il suo Valencia. Uno dei reparti che sarà migliorato grazie al calciomercato di gennaio che è ormai alle porte sarà quello di centrocampo per la squadra spagnola. C'è un nome su tutti che Gennaro Gattuso ha richiesto alla società, uno che ha già allenato in Italia sia al Milan che al Napoli. Stiamo parlando di Tiemoue Bakayoko che può firmare con il Valencia e ritrovare il giovane allenatore italiano. Già ci sono stati diversi ingaggi di giocatori proprio dalla Serie A e potrebbe arrivare un altro affare visto che Bakayoko è in rottura con il Milan e può dire sì al Valencia.