Bucchioni: "La vittoria con la Juve ha dato autostima, ora è una squadra gattusiana in tutti i sensi"

Napoli Calcio - A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Enzo Bucchioni, giornalista.

"Di sicuro la vittoria contro la Juventus ha dato autostima ma contro il Granada il Napoli non a ricambi, poi domenica c'è un'altra trasferta da fare. La stagione è complicatissima, ci si scontra con la realtà e lo si capisce. Il Napoli deve supplire con il carattere e lo farà, ora è una squadra gattusiana in tutti i sensi, anche nel temperamento. Mi aspetto una gara dalla grande energia e voglia. Priorità ad Atalanta-Napoli o a stasera? Le grandi squadre devono provare ad andare avanti in tutte le competizioni e pensare gara per gara. Altrimenti fai come Pirlo che a Napoli ha presentato all'inizio una formazione discutibile in vista della Champions e poi ha perso. Non c'è altra strada, non si può che raschiare il barile. Insigne deve riposare? Non credo, anche perché penso che Gattuso preparerà una gara con meno dispendio energetico. Magari poi lo tolgo prima ma non farlo partire dall'inizio sarebbe un messaggio non buono. Baggio? Peccato che non sia più nel calcio, potrebbe portare la sua straordinarietà. Forse è troppo schietto per questo calcio pieno di compromessi, troppo più grande di questa mediocrità. Questo calcio non se lo merita uno come Baggio".