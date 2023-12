Botta di entusiasmo, ADL pronto ad annunciare il rinnovo di Osimhen! Data ufficialità e dettagli

Calciomercato Napoli - Victor Osimhen primo colpo del 2024. E’ questo l’obiettivo del presidente Aurelio De Laurentiis per la sessione invernale. Il primo obiettivo per la prossima sessione invernale, come riporta Il Mattino, è annunciare il rinnovo contrattuale del nigeriano con tanto di virtuali fuochi d’artificio.

Mercato Napoli, colpo Osimhen vicino

Serve una mossa che riporti entusiasmo nell’ambiente e la firma di Osimhen lo sarebbe eccome. Così aver dichiarato di essere vicinissimo alla chiusura, ecco che arriva l’accelerata del patron: nuova scadenza nel 2027 per il centravanti, con ingaggio da 10 milioni di euro più bonus.

Pronta la convocazione dell’agente per limare gli ultimissimi dettagli e mettere nero su bianco dopo 13 incontri andati a vuoto. L'obiettivo è ufficializzare il tutto appunto per il mese di gennaio, preferibilmente prima che l'attaccante parti per la Coppa d'Africa.