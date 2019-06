BILD - Futuro James Rodriguez, irrompe Cristiano Ronaldo: vuole portarlo alla Juve, i dettagli

Il futuro di James Rodriguez resta un rebus da risolvere. Il calciatore è in prestito al Bayern Monaco che non eserciterà il diritto di riscatto fissato a 42 milioni quindi il colombiano tornerà al Real Madrid. Zinedine Zidane non vuole puntare su James che è finito nella lista delle cessioni. Sulle sue tracce è finito il Napoli e pare che Ancelotti ha strappato il sì del giocatore. Secondo quanto riportato dalla BILD, Cristiano Ronaldo si è mosso in prima persona per portare James alla Juventus, inoltre la trattativa potrebbe essere facilitata da Jorge Mendes, agente di CR7 e del colombiano.