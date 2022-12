Bereszynski-Napoli, è fatta! Il Mattino: "Si chiedono garanzie affinché Zanoli giochi titolare"

Calciomercato Napoli, l'edizione odierna del quotidiano Il Mattino annuncia la riuscita della trattativa tra Napoli e Sampdoria per il trasferimento di Bereszynski. Stamattina si legge sul Mattino: "Bereszynski e il Napoli è un'operazione praticamente conclusa. Resta solo un dettaglio da chiarire: il trasferimento alla Sampdoria di Zanoli e l’impegno dei doriani di far giocare il 22enne terzino azzurro".

Bereszkynski-Napoli

Tutto fatto, insomma, ma il Napoli vuole la certezza che Alessandro Zanoli troverà spazio in blucerchiato e giochi almeno più di quanto non stia facendo in azzurro. In ogni caso, assicura Il Mattino, "sulla carta, dovrebbe andare così. Ma presto rientra anche Conti e questa certezza nessuno può darla".

E spuntano anche le cifre dell'accordo tra Napoli e Bartosz Bereszynski: il terzino destro guadagnerà 650mila euro da gennaio a giugno, cioè la metà del suo ingaggio attuale. Quanto alle clausole contenute nel contratto, invece, Il Mattino chiarisce: "Nessun obbligo di riscatto: l’affare si fa per l’esigenza di dare minutaggio a Zanoli".