Bargiggia: "Rinnovo pronto di 4 anni per Fabian Ruiz, al momento nessuna offerta gradita allo spagnolo"

Calciomercato Napoli - Il Napoli è pronto a rinnovare il contratto di Fabian Ruiz per altri 4 anni. La cessione dello spagnolo in estate ci sarà per 40 milioni, non meno e al momento non ci sono offerte che stuzzicano il giocatore ad un trasferimento.

Calciomercato: rinnovo Fabian Ruiz Napoli, le ultime

Paolo Bargiggia parla del rinnovo di Fabian Ruiz con il Napoli o l'eventuale trasferimento. Queste le sue parole a 1 Football Club, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio:

"Non ci sarà incontro tra entourage di Fabian Ruiz e Giuntoli, i contatti sono frequenti e settimanali. Per ora non ci sono offerte gradite allo spagnolo, e se non dovessero arrivarne, rinnoverebbe col Napoli per 4 anni. La richiesta di De Laurentiis è 40 milioni".