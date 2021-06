Bargiggia: "Insigne-Barça: quel sondaggio segreto dei catalani per fargli eventualmente posto in caso di 3 cessioni eccellenti"

Calciomercato Napoli - Paolo Bargiggia scrive sul suo sito ufficiale per quanto riguarda il futuro di Lorenzo Insigne e il Napoli:

"Intanto, a volte a sproposito, Insigne viene abbinato a diversi club per il futuro nonostante la sua intenzione di restare a Napoli con un rinnovo possibilmente non inferiore all’attuale contratto da 4.5 mln a stagione. Tenere acceso in questo momento un focus alternativo sul Barcellona però non è nemmeno sbagliato. Anche perché De Laurentiis sta ragionando su cifre decisamente minori per l’eventuale rinnovo. È anche vero che, in questo momento, i catalani hanno una rosa piena zeppa di attaccanti. Sono appena arrivati oltretutto Depay e, in precedenza Aguero. Ma un sondaggio dal Barca, attraverso un agente Fifa che conosce il procuratore di Insigne, è stato fatto. Al momento puramente a livello esplorativo. Anche se gli spagnoli hanno messo sul mercato ben 3 attaccanti come Dembele’, Coutinho e il danese Braithwhite. Solo allora, a cessioni avvenute, il Barca tornerà a parlare eventualmente con Insigne".