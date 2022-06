Bargiggia: "Cifre ingaggio di Deulofeu al Napoli: ADL non si è fatto intenerire al momento da Mertens"

Calciomercato Napoli - Paolo Bargiggia ha scritto della vicenda rinnovo Dries Mertens sul sito seriea24.it. Ecco quanto evidenziato da CN24.

Ecco cosa ha scritto Bargiggia:

"Non era facile gestire l’eventuale rinnovo di Mertens, l’idolo del popolo napoletano e il miglior marcatore della storia del club. Un tentativo di gioco al rialzo (4 mln netti più 500 di bonus) chiesto dall’avvocato del belga, subito stoppato e smascherato a mezzo stampa. Poi ci sono state le smentite, poco convinte ed i distinguo, ma De Laurentiis, per il momento non si è fatto intenerire. Nel frattempo, la nuova strategia ha previsto di trovare un accordo di massima con Deulofeu per un contratto da 2.5 milioni e mezzo netti con lo sgravio fiscale e il lordo e 3,6 mln".