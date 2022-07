Bargiggia a CN24 annuncia: "Kim affare complicato, altri 3 nomi seguiti! Il Napoli punta forte su Ostigard"

Calciomercato Napoli - Arriva l'annuncio dell'esperto di mercato Paolo Bargiggia a CalcioNapoli24 Tv (Canale 79 del digitale terrestre), durante la trasmissione Speciale Calciomercato:

"Giuntoli grande direttore sportivo che ha fatto incassare tanto a De Laurentiis e ha sbagliato pochissimo. Kim non ha una clausola rescissoria, ha una clausola riguardo che va in base al target delle altre squadre. Il Napoli ad oggi ancora non sa quale sia la clausola, sarà difficile come operazione ma è uno dei principali obiettivi di Giuntoli. Seguiti diversi profili, nei prossimi giorni partirà l'assalto per il nuovo difensore, sarà uno che rientra nei parametri del Napoli. Le cifre stanziate dal club sono di 18 milioni massimo per il cartellino e uno stipendio tra 2 e 2,5 l'anno. Ricerca all'estero del Napoli che vuole approfittare del Decreto Crescita. De Vrij e Acerbi congelati. Insieme a Kim ci sono altri tre nomi, Bailly, Lindelof e Lacroix, ma il costo del cartellino qui è vicino ai 30 milioni. Il Napoli fa molto affidamento su Ostigard".