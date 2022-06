Barak-Napoli resta in piedi la trattativa col Verona ma dipenderà da un fattore

L'edizione odierna del Mattino si concentra anche sui rinnovi in casa Napoli e i possibili obiettivi di calciomercato. Dal quotidiano si legge:

Per il centrocampo è sempre Barak il primo della lista: buono non solo come sostituto di Fabian Ruiz, ma anche capace di giocare più avanti, a sostegno delle punte. La trattativa col Verona resta sempre in piedi, anche se al momento è tutto congelato in attesa di capire quale sarà il futuro di Fabian e Zielinski.