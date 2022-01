Asse di mercato tra Napoli ed Empoli, Gazzetta: quattro 'toscani' nel mirino degli azzurri

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport annuncia un possibile asse di mercato tra Napoli ed Empoli, con tanti giocatori coinvolti.

Calciomercato Napoli

"Bajrami è un nome in rampa di lancio sul mercato da quella culla di talenti che è Empoli ormai per tradizione. Nella squadra di Andreazzoli il Napoli ha adocchiato pure il 20enne centrale Viti, otto volte titolare in questo campionato, il 21 enne terzino sinistro Parisi, sei gare dal primo minuto in questa sua prima stagione di A e da tempo accostato agli azzurri non solo per le sue origini campane (nativo di Solofra), e il 23enne Ricci, fulcro del centrocampo, play ma anche interno, nel segno della continuità con le 17 volte da titolare già totalizzate in questa annata di A"