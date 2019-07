Il Real Madrid non cambia di molto i piani mercato nonostante la rottura del legamento crociato per Asensio. I Blancos, secondo quanto riferisce AS, sono orientati comunque verso la cessione di James Rodriguez. Perché tra gli obiettivi di mercato di Florentino Perez rientra Pogba del Manchester United. In entrata il club di Madrid punta a spendere circa 100 milioni. E per questioni relative al Fair Play Finanziario sono comunque costretti a cedere James.