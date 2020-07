Come si legge su AS, il Napoli e Fabian Ruiz sono vicini a trovare l'accordo per il rinnovo contrattuale. Nello specifico, lo spagnolo dovrebbe firmare un nuovo contratto da 5 milioni fino al 2025. Il club vorrebbe una clausola da 100 milioni mentre l'entourage non sarebbe della stessa idea. Barcellona e Real Madrid si sono defilate nella corsa al centrocampista ex Betis.