Radio Marte - Almendra-Napoli, è fatta! Affare in chiusura col Boca, si limano i dettagli per le tasse

Notizie calcio Napoli - A Radio Marte, Raffaele Auriemma ha fornito alcuni aggiornamenti di calciomercato per il Napoli: per quanto riguarda il possibile acquisto di Almendra del Boca Juniors nelle prossime ore.

Calciomercato Napoli - accordo con il Boca per Almendra

"L'operazione Almendra è quasi chiusa, siamo ai dettagli. C'è accordo di massima sulle cifre anche tra Napoli e Boca, l'unico aspetto che rimanda la chiusura dell'affare è legato ad un problema con la tassazione della transazione economica. Le cifre dell'operazione sono molto alte e di conseguenza sono molto alte le imposte. In questo momento c'è un piccolo tiro alla fune tra Napoli e Boca su come dividersi le spese di tassazione.

Per intenderci: il Boca vorrebbe che la cifra pattuita fosse calcolata al netto, mentre il Napoli vorrebbe pagare quella cifra al lordo (quindi tasse incluse), senza aumentare la spesa complessiva per accontentare ulteriormente il Boca. La trattativa è in stato molto avanzato, c'è grande ottimismo da parte di tutti affinché questo ultimo piccolo scoglio possa essere superato. Il Napoli sta mettendo grande pressione al Boca per chiuderla e sta facendo un grande sforzo per acquistare il calciatore, uno sforzo particolarmente apprezzato da Almendra e dai suoi agenti che da tempo hanno scelto, con convinzione, Napoli come squadra, come città e come esperienza di vita per il ragazzo che è ancora molto giovane, individuando in Napoli la piazza giusta per far crescere Almendra come giocatore e uomo.