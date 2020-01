Tuttosport - Giuntoli teme che entro fine mese possano arrivare offerte choc per Allan

Ultimissime calcio Napoli - A parte le caratteristiche tecniche di Diego Demme e Stanislav Lobotka, il Napoli e Gattuso hanno voluto questi due rinforzi per una ragione importantissima spiegata dall’edizione odierna di Tuttosport:

“Sono ragazzi che hanno fame, sono avvelenati e vogliono arrivare in alto. Due centrocampisti per completare il centrocampo a 3, anche se il ds Giuntoli teme che in questa finestra di mercato possano arrivare (come un anno fa) offerte choc per Allan. Intanto De Laurentiis sta investendo 33 milioni per due rinforzi “veri” ed altri 35 li verserà al Verona per prendere a giugno un altro centrocampista, Sophian Amrabat (23 anni), ed un difensore centrale, Amir Rrahmani (25 anni).”