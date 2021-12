Affare Reinildo, CorSport: il Napoli potrebbe anticipare l'arrivo a gennaio, i dettagli

Il mercato del Napoli ruota attorno al nome del difensore centrale, ma potrebbe abbracciare altri ruoli come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

Calciomercato Napoli

"Ad esempio quello del terzino sinistro qualora si sbloccasse l'affare Reinildo Mandava. L'esterno del Lilla è in scadenza di contratto, non rinnoverà e dunque potrà, nel caso, accordarsi con il Napoli a gennaio ma per trasferirsi in Italia nella prossima stagione. Il Napoli potrebbe pensare di anticipare il suo arrivo trovando l'intesa con il club francese, ma al momento sono altre le priorità"