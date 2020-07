Osimhen-Napoli, Tuttosport: il nuovo agente vuole un ingaggio pari al 10% del cartellino! Arrivate tre offerte superiori a quelle di ADL

Calciomercato Napoli - Il nuovo agente di Osimhen ha chiesto a Giuntoli di rivedere l'accordo precedentemente trovato con il trittico di agenti, poi sconfessati dal nigeriano attaccante del Lille. Ne parla Tuttosport:

"D'Avila ha spiegato a Giuntoli che deve valere la regola di un ingaggio del valore del 10 per cento del quantum speso per il cartellino. Quindi, per 60 milioni di cartellino, spettano ad Osimhen 6 milioni di ingaggio. In pratica come è successo con Lozano, pagato 42 milioni ed oggi titolare di un contratto da 4,2 milioni annui. D'Avila si fa forte anche del fatto che il Liverpool, ma anche il Tottenham ed il Manchester United, avrebbero portato offerte economiche di gran lunga superiori"