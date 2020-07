Affare Osimhen, il cambio d'agente ritarda la chiusura dell'affare: il Napoli deve trovare l'accordo col nuovo procuratore del nigeriano [ESCLUSIVA]

Il Napoli non ha ancora chiuso definitivamente l’affare con il Lille per l’attaccante nigeriano Victor Osimhen. Secondo quanto raccolto da CalcioNapoli24, dopo il cambio d’agente da parte di Osimhen il club azzurro vuole vederci chiaro e capire effettivamente con chi dovrà chiudere il nuovo accordo contrattuale relativo allo stipendio del calciatore. Accordo ancora da trovare, ad oggi, ma permane ottimismo.

Ore calde ma accordo non ancora chiuso, questo trapela da ambienti vicini al Napoli per quanto riguarda l'affare relativo all'attaccante nigeriano del Lille Victor Osimhen. Ne parla a CalcioNapoli24 il giornalista ed esperto di mercato di RAI Sport Ciro Venerato:

"Va prima definito il contratto con il giocatore e con il suo nuovo agente, che dovrà nelle prossime ore dirimere più di un problema: il Napoli, per ora, è fermo al vecchio accordo con la Star Factory, uno stipendio vicino ai 4 milioni di euro ma raggiungibile tramite tanti bonus. Il nuovo agente avrebbe promesso ad Osimhen di strappare un ingaggio da cinque milioni di euro netti a stagione, più altri due milioni di bonus alla firma, elargiti dal Lille.

Non sarà difficile chiudere tra il Napoli ed il Lille: il club francese ha disperato bisogno di soldi entro giovedì per rientrare nei parametri della Federcalcio francese. Cinquanta milioni di euro più bonus la base, senza escludere un inserimento di Adam Ounas che viene valutato 25 milioni di euro da Aurelio De Laurentii ed un po' meno dal suo omologo Gerard Lopez.

Per quanto riguarda Gabriel Magalhaes, quella per il centrale difensivo brasiliano é per ora solo un'opzione morale: prima va ceduto Kalidou Koulibaly"