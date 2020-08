Addio Allan, CorSport: è fatta con l'Everton, solo 2mln di distanza! Questione di giorni, il brasiliano non vuole rischiare infortuni

Calciomercato Napoli - È il momento degli annunci e quello della cessione del centrocampista brasiliano del Napoli Allan pare sempre imminente, in arrivo da un momento all’altro come racconta il Corriere dello Sport:

“La conferma è nell’assenza del brasiliano, che avverte fastidio ai tendini, e che preferisce non rischiare, per presentarsi all’Everton in perfette condizione e raggiante. Il lavoro è leggerissimo, in palestra, e non prevede né scatti e né partitelle per non imbattersi in qualche inutile imprevisto.

La trattativa procede: la forbice si è ulteriormente ridotta: due milioni separano Allan da Ancelotti e il Napoli dall’Everton. E in casi del genere, ma anche a meno di clamorosissime sorprese, si è soliti sbilanciarsi: è fatta. Questione di giorni, poi ci sarà un tweet o una dichiarazione”