Accostato al Napoli, Vertonghen esce allo scoperto: "Dalla lingua da imparare fino alla cultura in cui vivere, rifletto sul futuro per non avere rimpianti"

Ultime calciomercato Napoli. Jan Vertonghen, difensore centrale in scadenza con il Tottenham, è uno dei profili accostati al Napoli per la prossima estate. Connazionale di Dries Mertens, il 32enne ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dell'emittente belga Vrt ‘De Kleedkamer’:

«In questo momento sono in fase di riflessione, devo prendere un pezzo di carta e scrivere i pro e i contro delle opzioni che avrò presto. Tra tre o quattro anni tornerò nel luogo in cui probabilmente mi sistemerò definitivamente. Devo pensare a cosa vorrò fare, quale lingua vorrò imparare, in quale cultura voglio vivere. E soprattutto, quali titoli vorrò ancora vincere. Non voglio rimpianti nella mia carriera».