Accostato al Napoli, Sky - Blitz Lazio per Greenwood: l'offerta al Manchester United, le cifre

Calciomercato Serie A - Sfuma l'ipotesi Napoli, adesso sono Juventus e soprattutto la Lazio a pensare a Greenwood. E come racconta Sky Sport, non solo la Juventus è su Mason Greenwood, anche la Lazio è interessata al giocatore.

I dettagli arrivano da Gianluca Di Marzio:

"I biancocelesti hanno iniziato una trattativa con il Manchester United per provare a portare a Roma l'attaccante inglese. Blitz in queste ore della Lazio per cercare di trattare con il Manchester United per Mason Greenwood. I biancocelesti sono alla ricerca di un giocatore offensivo che vada a sostituire Felipe Anderson.

La trattativa non è semplice perché la richiesta del Manchester United è alta (30 milioni di sterline) ma ci sono stati contatti tra le parti e la Lazio è in corsa per il calciatore. I biancocelesti avevano già offerto al club inglese 20 milioni più il 50% della futura rivendita ma avevano detto di no".