Accostato al Napoli, per Everton futuro in Arabia: Al Hilal pronto ad offrirgli un ingaggio da capogiro

Ultime calciomercato Napoli. In più di un'occasione Everton è stato accostato al Napoli. L'attaccante brasiliano, ex Gremio ed ora al Benfica, è stato recentemente indicato da qualche rumors come uno dei possibili sostituti del partente Lorenzo Insigne.

Everton

Everton al Napoli, le ultime

Secondo quanto riportato da Goal.com, il futuro del giocatore potrebbe non essere in Europa: il Benfica ha recentemente rifiutato 15 milioni dal Flamengo, ma ora alcune sirene arabe potrebbero cambiare lo scenario. L'Al Hilal, squadra allenata da Leonardo Jardim, avrebbe proposto al giocatore una cifra mostruosa: si tratta di un ricco contratto da 6 milioni a stagione, ovvero il triplo rispetto al suo attuale stipendio