Accostato al Napoli, Manolas si rilassa e festeggia il compleanno in Grecia [VIDEO]

Ultime calciomercato Napoli. Il nome di Kostas Manolas è in cima alla lista del Napoli per sostituire il partente Raul Albiol. Il centrale della Roma ha già un accordo di massima con i partenopei, resta invece da trovare quello con la Roma: i giallorossi, infatti, pretendono i 36 milioni della clausola rescissoria e non intendono svalutare il prezzo con l'inserimento di qualche contropartita.

Manolas al Napoli, il greco festeggia il compleanno in patria

In attesa di sviluppi, il centrale giallorosso è tornato in patria per festeggiare il suo compleanno. Come testimoniato da un video pubblicato su Instagram, ha deciso di riunirsi con i vecchi compagni dell'Olympiakos per passare un pò di tempo insieme. Tra gli invitati c'era anche Vassilis Torosidis, ex compagno di Manolas proprio alla Roma.

