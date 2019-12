Youth League, le pagelle di Napoli-Genk 0-0: Senese eccezionale, Esposito tuttofare. Baronio stratega, Virgilio instancabile

Youth League, le pagelle di Napoli-Genk 0-0

Ultimissime calcio Napoli - Daniele 6.5 - Mai distrurbato nel primo tempo, tranne per qualche conclusione debole e prevedibile. Ottima parata in avvio di ripresa sulla conclusione pericolosa di Saibari (51'). Nel finale salva il risultato con un'ottima parata sulla conclusione ravvicinata di BouhemaouiDeve migliorare nelle uscite, bisogna essere padroni dell'area di rigore.

Potenza 6.5 - Non soffre le continue sovrapposizioni di Leliendal e con convinzione s'impone sugli avversari. Ottimo l'anticipo su Saibari che era a due passi dalla porta sguarnita (75').

Senese 7 - Fascia di capitano e tanta responsabilità sulle spalle: ha raggiunto la giusta maturità per comandare la retroguardia azzurra. Deviazione fondamentale sul tiro di Salibari che evita il gol del Genk (27'). Bravo anche nell'impostare, non perde mai la sfera e serve perfettamente i compagni.

D'Onofrio 6.5 - Al fianco di Senese per cercare di rubare i segreti del mestiere. Ottimo approccio alla partita, tanto agonismo mostrato in campo. Salva in più di un'occasione gli azzurri con interventi decisivi (dal 31'st Manzi 6 - La cattiveria giusta, quella che mette in ogni partita. Insieme a Senese forma una diga umana).

Zanon 6 - Blinda la catena di sinistra, bravo nel coprire sulla sua fascia di competenza. Riesce a contrastare i giocatori del Genk anche nel gioco aereo (dal 31'st Marrazzo sv).

Virgilio 6.5 - Spesso s'inserisce impensierendo la retroguardia del Genk, inoltre si preoccupa della fase difensiva e continuamente raddoppia su Potenza. Prestazione super per il centrocampista azzurro, continua il suo percorso di crescita.

Esposito 7 - Riveste il ruolo di playmaker e riesce a gestire il possesso palla. Ottima l'imbucata per Vrakas che si divora il vantaggio (23'). Ferma le ripartenze del Genk, si fa sentire a centrocampo nonostante non sia un'incontrista. Tra i migliori in campo, è l'arma in più degli azzurri.

D'Amato 6.5 - Ottimo approccio del centrocampista azzurro che con grinta e cattiveria contrasta gli avversari. Si divora il vantaggio sbagliando un calcio di rigore in movimento, c'è da aggiustare la mira. Partita di sacrificio, ripaga la fiduca datagli da Baronio (dal 40'st Labriola sv).

Vrakas 6 - Tecnicamente non si discute ma dovrebbe migliorare dal punto di vista caratteriale: serve più grinta per fare la differenza in queste categorie. Si muove tanto ma senza incidere (dal 16'st Cavallo sv).

Vianni 6 - Attacca continuamente la profondità per cercare l'imbucata giusta ma il Genk si difende bene. Nessun tiro in porta, un dato preoccupante ma c'è da dire che viene aiutato poco dalla squadra. Bravo nel difendere il pallone e far salire la squadra quando serve (dal 16'st Mancino 6 - Corre e pressa nella sua zona di competenza ma non riesce mai a calciare in porta).

Cioffi 6.5 - Lotta e corre per tutta la fascia, riuscendo spesso a dribblare i difensori del Genk.

All.: Baronio 7 - Cambia modulo e tanto turnover per una partita che ai fini della classifica vale a ben poco essendo già eliminata la sua squadra. L'intenzione del tecnico è quella di non sfigurare, infatti sceglie il 4-3-3 per trovare la giusta compatezza in fase difensiva e pericolosità in quella offensiva.

di Simone Scala

RIPRODUZIONE RISERVATA