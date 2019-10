RILEGGI LIVE - Primavera, Empoli-Napoli 1-1 (35' Merola, 56' Vrakas rig.): buon pari in trasferta, Vrakas salva gli azzurri

Il Napoli Primavera affronta l'Empoli per la quarta giornata di campionato. Il match si disputerà sul campo di Monteboro alle ore 15. Segui la diretta testuale del match su CalcioNapoli24.it.

Primavera 1, la diretta di Empoli-Napoli 1-1 (35' Merola, 56' Vrakas rig.)

16.57 - Termina la partita! Un buon punto in trasferta per la Primavera del Napoli. Gli azzurri son passati in svantaggio a causa della rete di Merola. Il pari firmato dagli undici metri da Vrakas che spiazza Pratelli.

94' - Mamas calcia al limite dell'area di rigore, Pratelli para e salva l'Empoli.

90' - Concessi quattro minuti di recupero.

89' - Ripartenza del Napoli: palla tra i piedi di Mamas che calcia di prima intenzione, Pratelli devia in angolo.

86' - Sgarbi difende palla e appoggia per Potenza in area di rigore: l'esterno calcia di prima intenzione ma Pratelli blocca in due tempi.

80' - Cambio dell'Empoli: esce Cannavò, entra Bertolini.

79' - Intervento miracoloso di Senese su Ekong, il difensore azzurro ferma l'attaccante a due passi da Idasiak.

78' - Doppio cambio del Napoli: entrano Marrazzo e Sgarbi, escono Labriola e Vrakas.

77' - Cinquanta metri di corsa per Vianni che entra in area di rigore e sbaglia a calciare: palla alta sopra la traversa.

75' - Vrakas da posizione defilata batte un calcio di punizione: Pratelli in uscita devia il pallone.

71' - Cambio del Napoli: esce Vrikkis, entra Potenza.

69' - Ottimo l'inserimento di Vrikkis che effettua un cross basso in area di rigore, Viti anticipa Vianni in scivolata e salva l'Empoli.

68' - Tiro alto di Zedadka al limite dell'area di rigore.

64' - Zelekovs crossa in area di rigore da calcio di punizione, colpo di testa di Cannavò che termina fuori.

63' - Doppio cambio dell'Empoli: entrano Zelekovs ed Ekong, escono Asllani e Bozhanaj.

56' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Palla in verticale per Vianni, Pratelli lo atterra e l'arbitro assegna il penalty. Dagli undici metri si presenta Vrakas che spiazza il portiere e insacca in rete.

50' - Cross in area di rigore di Mamas, nessuno ci arriva e il pallone termina fuori.

48' - Ancora un'altra imbucata di Cannavò che scarica il pallone a Bozhanaj: il numero dieci dell'Empoli calcia di prima intenzione, palla che termina sulla traversa!

46' - Cambio per il Napoli: esce Cioffi, entra Vianni.

16.08 - E' iniziata la ripresa!

15.50 - Termina il primo tempo!

44' - Bozhanaj crea il panico tra la difesa del Napoli: entra in area di rigore e calcia, la sua conclusione viene deviata da Manzi in calcio d'angolo.

39' - Vrakas batte il calcio di punizione, la palla finisce sulla barriera. Cannavò prova a far ripartire l'Empoli ma viene fermato da Cioffi che viene ammonito.

38' - Fallo di Matteucci ai danni di Zedadka sulla linea dell'area di rigore: l'arbitro assegna il calcio di punizione, il difensore dell'Empoli rischia tantissimo.

36' - Mamas ci prova dalla lunga distanza, palla che sfiora il palo.

35' - Goal dell'Empoli: palla che arriva in area di rigore tra i piedi di Merola, l'attaccante calcia di sinistro a giro: palla che si stampa sulla traversa e finisce in rete.

34' - Vrikkis crossa in area di rigore, Palmieri in girata: palla tra le mani di Pratelli.

30' - Cross di Mamas in area di rigore, Donati strattona Zedadka: l'azzurro viene atterrato ma per l'arbitro non c'è calcio di rigore.

30' - Disimpegno della difesa dell'Empoli, Pratelli in uscita anticipa Vrakas diretto in porta.

29' - Bozhanaj arriva al limite dell'area di rigore, calcia di destro: la conclusione viene deviata da Senese e finisce tra le mani di Idasiak.

24' - Merola bravo nell'entrare in area di rigore, serve Cannavò che calcia di prima intenzione: Idasiak vola e devia il pallone.

21' - Cross in area di rigore di Zedadka, Palmieri non aggancia il pallone ma ci arriva Vrakas che calcia di prima intenzione: miracolo di Pratelli che salva l'Empoli con una gran parata con i piedi.

17' - Imbucata di Cannavò che entra in area di rigore e calcia: Idasiak blocca in due tempi.

14' - Calcio di punizione al limite dell'area di rigore battuto da Merola: palla alta sopra la traversa.

13' - Fallo di Zedadka su Cannavò diretto in porta, ammonito il difensore azzurro.

10' - Scambio tra Palmieri e Cioffi in area di rigore, quest'ultimo non aggancia il pallone.

9' - Belardinelli prova la conclusione respinta da Vrikkis.

8' - Bozhanaj prova l'affondo in area di rigore, viene fermato da Senese.

5' - Palla in verticale di Bozhanaj che finisce tra le mani di Idasiak.

2' - Destro di Vrikkis dal limite dell'area, ma la conclusione finisce fuori.

1' - Azzurri che attaccano da destra verso sinistra. Napoli col completo verde.

1' - Partita iniziata!

14.20 - Le formazioni ufficiali

NAPOLI (3-4-3): Idasiak; Zanoli, Senese, Manzi; Vrikkis, Mamas, Labriola, Zedadka; Cioffi, Palmieri, Vrakas. All.: Baronio.

Idasiak; Zanoli, Senese, Manzi; Vrikkis, Mamas, Labriola, Zedadka; Cioffi, Palmieri, Vrakas. All.: Baronio. EMPOLI (4-3-1-2): Pratelli; Donati, Matteucci, Viti, Adamoli; Sidibe, Asllani, Belardinelli; Bozhanaj; Merola, Cannavò. All.: Buscè.

14.15 - Squadre in campo per il riscaldamento.

13.40 - Squadre in arrivo al campo di Monteboro.

La probabile formazione

NAPOLI (3-5-2): Idasiak; Zanoli, Senese, Manzi; Zanon, Labriola, Mamas, Vrakas, Zedadka; Sgarbi, Palmieri.

I convocati di Baronio

Cioffi, D’Onofrio, Daniele, Idasiak, Labriola, Mamas, Mancino A., Manzi, Marrazzo, Palmieri, Potenza, Senese, Sgarbi, Vianni, Virgilio, Vrakas, Vrikkis, Zanoli, Zanon, Zedadka.

Primavera 1, quarta giornata

Sampdoria-Lazio 2-1

Roma-Bologna 2-0

Atalanta-Pescara 5-2

Cagliari-Sassuolo 4-2

Torino-Fiorentina 1-1

Inter-Juventus 5-1

Chievo Verona-Genoa 1-4

Empoli-Napoli (oggi alle 15)

Primavera 1, la classifica

Atalanta 12 Inter 12 Genoa 10 Cagliari 10 Fiorentina 7 Lazio 7 Roma 6 Sampdoria 6 Bologna 6 Torino 4 Napoli* 3 Pescara 3 Juventus 3 Empoli* 1 Chievo Verona 0 Sassuolo 0