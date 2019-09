Primavera, le pagelle di Napoli-Torino 1-0: Baronio annulla i granata, muro Senese. Mamas onnipotente, Vrakas da cineteca!

Ultimissime calcio Napoli - E' finita col risultato di 1-0 a favore degli azzurri la prima giornata di campionato Napoli-Torino campionato Primavera.

Pagelle Primavera Napoli-Torino 1-0 (29'pt Vrakas)

Idasiak 6.5 - Si fa trovare pronto in ogni occasione. Trasmette sicurezza e fiducia alla retroguardia azzurra.

Zanoli 7 - Greco ha difficoltà a saltarlo, non ci riesce quasi mai. Sempre ben posizionato.

Senese 7.5 - Marcatura ad uomo su Rauti, tra gli attaccanti più pericolosi di questo campionato. A suon di scivolate e colpi di testa sontuosi ferma il gocatore granata. Una prestazione impeccabile del difensore azzurro, salva in più occasioni il risultato. Si sente così sicuro che a volte rischia lo scivolone, da migliorare questo aspetto.

Manzi 7 - Fascia di capitano e grinta da vendere. Bravo nell'anticipare gli attaccanti del Torino, intesa perfetta con Senese e Zedadka. Deciso negli interventi, una sicurezza per Roberto Baronio (dal 31'st D'Onofrio sv).

Zanon 6.5 - Un pendolino a servizio di Roberto Baronio, instancabile il numero sette azzurro. Presente sia in fase offensiva che in quella difensiva (dal 39'st Potenza sv).

Labriola 6 - Il primo tiro pericoloso degli azzurri è il suo, il centrocampista sfiora il palo. In cabina di regia, coperto da Mamas e Vrakas, riesce a impostare la manovra offensiva azzurra. Nella ripresa qualche errore di troppo in fase di interdizione (dal 19'st Marrazzo sv).

Mamas 7.5 - Preciso e cattivo, si occupa di entrambe le fasi in maniera perfetta. Elegante in campo, prova sempre l'imbucata giusta per fornire l'assist vincente agli attaccanti. Sicuro di se in una zona del campo nevralgica. Imprevedibili le sue giocate, i centrocampisti granata fanno fatica a marcarlo.

Zedadka 6.5 - Una spina nel fianco per la difesa del Torino, la sua imprevedibilità è un pericolo per i granata.

Vrakas 7.5 - Non sente la pressione della prima giornata, bravo nel proteggere e giocar il pallone. Decide la partita, un eurogol: bolide dai 40 metri e tre puni preziosi al Napoli. Ha le qualità per trascinare questo gruppo.

Palmieri 6.5 - Sacrificio e sudore per l'attaccante azzurro, combatte contro la retroguardia granata per servire i compagni (dal 39'st Cioffi sv).

Sgarbi 6.5 - Tanto movimento sin dai primi minuto di gioco, particolarmente ispirato. Partita di sacrificio la sua, da migliorare il cinismo sotto porta. (dal 31'st Vrikkis 6 - Contributo importante del nuovo acquisto azzurro, arrivato nell'ultimo giorno di mercato).

All.: Baronio 7.5 - Si affida ai vecchi, coloro che hanno vestito la maglia del Napoli anche lo scorso anno. Il modulo è il 3-5-2, poco diverso rispetto allo scorso anno non avendo un trequartista. Difesa blindata e fraseggio a centrocampo, due caratteristiche su cui ha costruito questa squadra. Non si fa trovare impreparato al primo giorno di scuola contro il Torino. Battuto e studiato.

di Simone Scala

