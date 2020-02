DIRETTA - Primavera, Napoli-Bologna 0-0: termina il primo tempo! Poche emozioni allo Ianniello

Il Napoli Primavera giocherà oggi contro il Bologna per la 17esima giornata di campionato allo Stadio Ianniello di Frattamaggiore (ore 13). Segui la diretta testuale della partita di CalcioNapoli24.it.

13.47 - Termina il primo tempo!

45' - Concesso un minuto di recupero.

32' - Mazza crossa in area di rigore da calcio di punizione, sponda di Portanova per Cangiano che manca l'aggancio e non riesce a calciare.

30' - Ottima discesa di Zanoli che cambia gioco per Palmiri: l'attaccante dribbla Lunghi e prova la conclusione di sinistro da posizione defilata: palla che termina sull'esterno della rete.

28' - Cross in area di rigore di Mazza, colpo di testa alto di Saputo.

25' - Calcio d'angolo battuto da Senese, tacco di Zedadka che termina fuori.

23' - Vrikkis allarga per Palmieri che si allunga il pallone in area di rigore e viene fermato da Molla in uscita.

21' - Cross in area di rigore da calcio di punizione di Mazza, Saputo colpisce il pallone di testa ma Idasiak blocca e salva gli azzurri.

19' - Riprende il gioco con Senese che restituisce il pallone al Bologna.

18' - Gioco fermo per un scontro di gioco tra Costanzo e James con quest'ultimo che ha avuto la peggio.

14' - Sguardo in area di rigore e cross per James che trova Cangiano: l'ex Roma in girata trova una deviazione di Manzi con la palla che termina in calcio d'angolo.

12' - Il Napoli sfiora il vantaggio: Vianni serve Palmieri da posizione defilata in area di rigore, l'attaccante azzurro vede Zanon solo all'altezza del dischetto di rigore: il centrocampista calcia di piatto ma la conclusione termina sui piedi di Molla.

10' - Cross velenoso di Vrikkis per Vianni che prova la conclusione ma viene stoppata da Saputo.

9' - Sinistro improvviso di Mazza al limite dell'area di rigore, Idasiak si distende e blocca in due tempi.

7' - Assolo di Vrikkis che entra in area di rigore ma viene fermato da Portanova.

6' - Cross di James in area di rigore, Juwara colpisce male il pallone che termina in fallo laterale.

3' - Prima occasione per il Bologna con tiro al volo di Lunghi, palla tra le braccia di Idasiak.

13.01 - Iniziata la partita! Battono i felsinei

12.50 - Ecco le formazioni ufficiali:

NAPOLI (4-3-3): Idasiak; Zanoli, Manzi, Senese, Costanzo; Zanon, Ceparano, Zedadka; Vrikkis, Vianni, Palmieri. A disp.: Daniele, D’Onofrio, Potenza, Marrazzo, Sami, Virgilio, D’Amato, Labriola, Vrakas, Cavallo, Cioffi, Sgarbi. All.: Angelini.

BOLOGNA: Molla, Lunghi, Bonini, Mazza, Portanova, Saputo, James, Russo, Cangiano, Stanzani, Juwara. A disp.: Marconi, Acampora, Agyemang, Boriani, Di Dio, Baldursson, Grieco, Pagliuca, Rabbi, Farinelli, Khailoti All.: Troise.

12.20 - Squadre in campo per il riscaldamento.

Le probabili formazioni

NAPOLI (4-2-3-1): Idasiak; Zanoli, Senese, Manzi, Costanzo; Zanon, Ceparano; Vrikkis, Palmieri, Zedadka; Vianni. A disp.: Daniele, D’Onofrio, Potenza, Marrazzo, Sami, Virgilio, D’Amato, Labriola, Vrakas, Cavallo, Cioffi. All. Angelini

BOLOGNA (3-4-3): Molla; Portanova, Saputo, Bonini; Farinelli, Ruffo Luci, Baldursson, Koutsoupias; Juwara, Stanzani, Cangiano. A disp.: Bozhana. A disp.: Marconi, Acampora, Agyemang, Khailoti, Grieco, Pagliuca, Di Dio, Rabbi, Uhunamure. All.: Troise.

I convocati di Angelini

Cavallo, Ceparano, Cioffi, Costanzo, D’Amato, D’Onofrio, Daniele, Idasiak, Labriola, Mancino A.,Manzi, Marrazzo, Palmieri, Potenza, Sami, Senese, Sgarbi, Vianni, Virgilio, Vrakas, Vrikkis, Zanoli, Zanon, Zedadka.

Primavera 1, il programma della 17esima giornata

Roma-Torino 1-2

Fiorentina-Inter (sabato 1 febbraio alle 13)

Napoli-Bologna (sabato 1 febbraio alle 13)

Pescara-Lazio (sabato 1 febbraio alle 14.30)

Juventus-Atalanta (sabato 1 febbraio alle 17)

Cagliari-Empoli (domenica 2 febbraio alle 10)

Sassuolo-Genoa (domenica 2 febbraio alle 17)

Sampdoria-Chievo Verona (lunedì 3 febbraio alle 14.30)

Primavera 1, la classifica

Atalanta 42 (zona play off Scudetto) Cagliari 35 (zona play off Scudetto) Inter 28 (zona play off Scudetto) Juventus 27 (zona play off Scudetto) Roma 27 (zona play off Scudetto) Genoa 24 (zona play off Scudetto) Sampdoria 23 Empoli 23 Sassuolo 20 Torino 18 Fiorentina 18 Lazio 17 Bologna 16 (zona play out) Pescara 15 (zona play out) NAPOLI 12(retrocessione in Primavera 2) Chievo Verona 11 (retrocessione in Primavera 2)

* = una partita in meno

Primavera 1, i risultati della 16esima giornata