Memorial Gianni Di Marzio, trionfa il Real Casarea! Commovente discorso della moglie Tucci | VIDEO

È il Real Casarea ad aggiudicarsi la prima edizione del Memorial Gianni DiMarzio. Al termine del weekend di gare con i pari età, i ragazzi dell’Under 13 della scuola calcio napoletana vincono il torneo. Sono stati 4 giorni di sfide bellissime e molto tirate che hanno visto la partecipazione anche dì molti addetti ai lavori, osservatori ed ex calciatori, tutti attratti da un appuntamento che punta a diventare annuale. Quest’anno, tra i partecipanti, anche alcuni club professionistici come Napoli, Roma, Lazio e Fiorentina. Alla fine ha vinto il Real Casarea che è stato premiato ieri sul campo Holly e Benji di Casalnuovo da Tucci, moglie di Gianni Di Marzio. Il premio di miglior giocatore, invece, è andato a Pasquale Filosa. L’appuntamento con il Memorial Gianni Di Marzio è già rinnovato per il prossimo anno, quando il torneo sarà esteso anche alle squadre giovanili di club stranieri.