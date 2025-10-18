Primavera, Inter-Napoli 3-0 (Idrissou 6', 9'Zouin, 72' Pinotti): azzurrini in crisi profonda, 7 ko consecutivi| DIRETTA

Ultimissime calcio Napoli - Dopo sei giornate senza punti, il Napoli Primavera è pronto a tornare in campo per cercare il riscatto. Oggi sabato 18 ottobre alle 11, gli azzurrini di Dario Rocco affronteranno l'Inter allo stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni, in una sfida che mette in palio punti pesanti per la classifica.

Diretta testuale Inter Napoli Primavera

Crisi Napoli: per gli azzurrini è il settimo ko consecutivo, un inizio di stagione da dimenticare per i ragazzi di Dario Rocco che potrebbe portare anche il club a riflessioni interne per un cambio di rotta.

90'+3' - Termina il match, azzurrini sconfitti per tre a zero da una grande Inter, che ha dominato per gran parte della gara

90' - Saranno concessi tre minuti di recupero

88' - Cartellino giallo Inter, Vukoje viene ammonito dopo un brutto fallo

79' - Ultimo cambio tra le fila dell'Inter, esce Zarate, dentro Vukoje

72' - Gol Inter, chiude il match il subentrato Pinotti a porta spalancata, Napoli ko

70' - Ultimo cambio tra le fila del Napoli, esce Torre, dentro Esposito

69' - Doppio cambio tra le fila dell'Inter, fuori Zoui e Cerpelletti, dentro Pinotti e Putsen

67' - Il Napoli è uscito poco in questo secondo tempo, ma sta provando a riaprirla

61' - Cambio tra le fila del Napoli, esce Borriello, dentro Baridò: esordio per il 2008

55' - Cambi tra le fila del Napoli, esce dal terreno di gioco Prisco, dentro De Chiara!

45' - Al via il secondo tempo, primo possesso per il Napoli

45' - Non sono stati concessi minuti di recupero, squadre negli spogliatoi: fine primo tempo

44' - Occasione Napoli, ci prova Cimmaruta dal limite dell'area, ma sfera poco alta sopra la traversa

36' - Occasione Napoli, ci prova Torre con una gran botta, ma Taho si fa trovare pronto

30' - Cartellino giallo Inter, Bovio ferma una ripartenza pericolosa di Borriello e si becca l'ammonizione

26' - Continua l'assedio dell'Inter, il Napoli non riesce ad uscire

20' - Clamorosa occasione Inter, Lattisi si fa trovare reattivo dopo il tentativo di Idrissou a due passi

15' - Cartellino giallo Napoli, Colella ferma un'azione potenzialmente pericolosa per l'Inter e l'arbitro non lo perdona

9' - Gol Inter, inizio shock per il Napoli, i nerazzurri siglano la rete del raddoppio, con una grande punizione calciata da Zouin

6' - Gol Inter, Idrissou sigla la rete del vantaggio nerazzurro, con un grande stacco di testa

1' - Comincia la partita, primo possesso per l'Inter

10:36 Azzurrini chiamati al riscatto dopo un filotto di risultati negativi

10:30 - Tutto pronto allo stadio Ernesto Breda, squadre in campo per il riscaldamento

Formazioni ufficiali Inter Napoli Primavera

Di seguito le formazioni ufficiali del match:

Inter : Taho, Marello, Cerpelletti, Zouin, Zarate Hidalgo, Idrissou, Bovio, Nenna, Mosconi, Avitabile, Berernbruch. All: Benito Carbone.

: Taho, Marello, Cerpelletti, Zouin, Zarate Hidalgo, Idrissou, Bovio, Nenna, Mosconi, Avitabile, Berernbruch. All: Benito Carbone. Napoli: Lattisi, Colella, De Luca, Cimmaruta, Gambardella, Borriello, Prisco, Torre, Caucci, Lo Scalzo, Gorica. All: Dario Rocco.

Inter-Napoli Primavera: come arrivano le due squadre

La squadra partenopea arriva al match dopo la sconfitta interna per 0-2 contro la Roma e vuole invertire la rotta dopo un avvio di stagione complicato. Una vittoria permetterebbe al Napoli di agganciare proprio i nerazzurri a quota sei punti e rilanciare così la propria corsa nel campionato Primavera.

Non se la passa meglio l'Inter di Benny Carbone, l'illustre doppio ex, che sta attraversando un periodo tutt'altro che semplice: i nerazzurri non vincono da cinque partite, nelle quali hanno collezionato tre sconfitte e due pareggi. L'ultimo stop è arrivato di misura contro la Lazio, segno di una squadra in cerca di equilibrio e continuità .

Al Breda si preannuncia dunque una sfida aperta e combattuta, tra due formazioni desiderose di tornare al successo e ritrovare fiducia. Molti giovani della rosa di Dario Rocco sono reduci da molti allenamenti con la prima squadra. Vista la sosta delle nazionali, Antonio Conte ha infatti deciso di inserire nel programma a Castel Volturno molte facce nuove tra i grandi della prima squadra. Così è maggiore l'esperienza acquisita dai ragazzi della primavera, che proveranno ad esporre in campo contro l'Inter.