Primavera, Napoli-Pisa 5-1: finisce in rissa, espulsi Rocco e Malasomma! Esordio per Anic

Sesto risultato utile consecutivo per il Napoli Primavera, che oggi ha battuto il Pisa allo stadio Giuseppe Piccolo di Cercola nella partita di Primavera 2. Gli azzurrini in campo oggi alle ore 12:00 hanno affrontato il Pisa, reduce da 6 partite senza vittoria.

La squadra di Dario Rocco era a -6 dal primo posto occupato dal Frosinone, ricordiamo che il primo posto vale l’accesso diretto al campionato di Primavera 1, mentre dalla seconda alla quinta posizione si passa per i play-off.

Oggi il Napoli ha battuto il Pisa 5-1 con i gol di Raggioli, Popovic, Malasomma, De Chiara e Mboumbou. Con questa vittoria il Napoli Primavera raggiunge quota 39 punti in classifica, a -3 dal Frosinone capolista che deve ancora giocare.

Queste le formazioni iniziali della partita:

Napoli - Turi; Colella; D’Angelo; Gambardella; Russo; Esposito; Ballabile; De Chiara; Raggioli; Popovic; De Martino. All: Dario Rocco.

Pisa - Giuliani; Baldacci; Bacciardi; Capitanini; Arnesi; Casarosa; Bettazzi; Cannarsa; Novak; Bocs; Vivace. All: Matteo Innocenti

Napoli-Pisa Primavera, la diretta testuale della gara

Termina il match. Napoli-Pisa 5-1 il risultato finale.

92' Espulsi anche Malasomma e l'allenatore del Napoli Rocco.

91’ Cartellino rosso per un calciatore del Pisa! Rissa in mezzo al campo: un giocatore del Pisa risponde agli insulti sugli spalti e scatena la rabbia dei tifosi.

90’ 5-1, altro gol del Napoli! Arriva una grande rete da parte di Mboumbou

79’ Triplo cambio nelle file del Napoli: esordio per Anic, entrano anche Mboumbou e Borriello. Ivan Anic, croato classe 2007, è stato acquistato dalla SSC Napoli nel febbraio 2025, nell'ultimo giorno di calciomercato. Questa è la sua prima presenza in maglia azzurra.

75’ Gol del Napoli, il risultato è di 4-1: De Chiara infila la palle in rete su assist di un ottimo Ballabile

70’ Palo per il Napoli, De Chiara prova a sorprendere il portiere degli avversari dalla lunga distanza

65' 3-1 per il Napoli, gol di Malasomma appena entrato! Calcio di punizione di Russo: Giuliani la para ma sul tap-in arriva Malasomma e insacca in rete.

63’ Secondo cambio per il Napoli: esce dopo la rete siglata Popovic ed entra al suo posto Malasomma.

51' Subito gol del Napoli in avvio di ripresa! Matija Popovic segna il gol del 2-1 che porta il Napoli in vantaggio. Gol fantastico dell'attaccante serbo

45' Inizia il secondo tempo

45' + 5 - Finisce il primo tempo sotto una pioggia battente.

45' + 1 - Altro palo del Pisa!



45' - Sono concessi 5 minuti di recupero.



39’ - Gol del Napoli, Raggioli sigla la rete del pareggio azzurro sugli sviluppi di un corner



29’ - Cambio nelle file del Napoli, esce D’Angelo per Di Martino



27' - Gol del Pisa, 1-0 per gli ospiti. Ha segnato Novak.

26’ - Schermaglie in campo tra le due squadre per il comportamento del Pisa che è passato in vantaggio su una incursione di Vivace, che crossa in mezzo per Dovak che deposita il pallone in rete.

8’ Occasione Pisa, palo colpito dopo una mischia in area.

7’ - Occasione Napoli! Ballabile non riesce a spingerla dentro, grazie ad una grande parata di Giuliani.



4’ - Gran tiro da fuori di Russo, si fa trovare pronto Giuliani

2’ - Grande occasione per il Napoli per passare in vantaggio sugli sviluppi di un corner. Gran risposta del portiere del Pisa Giuliani.

1' - Dopo 6 minuti di attesa, inizia il match!



12:04 - L'inizio della gara ritarda di qualche minuto a causa di un problema con una delle reti delle porte.

11:50 - La gara sta per iniziare.



11:20 - Inizia il riscaldamento delle due squadre.



11:18 - Sono state rese note le formazioni ufficiali della gara. Popovic titolare, mentre va in panchina il neo acquisto Anic.