Napoli-Fiorentina 2-2 (8' Gaetano, 19' Palmieri rig., 60' Dutu, 61' Meli rig.): termina la partita! Black out fatale degli azzurri

Ultimissime calcio Napoli - Diretta Napoli-Fiorentina Primavera di Roberto Baronio giocherà oggi alle 11 il match di campionat. L'appuntamento è al campo Ianniello di Frattamaggiore alle ore 11.00. Segui la diretta testuale della14esima gara di ritorno di campionato su CalcioNapoli24.it.

12.49 - Termina la partita! Partita dalla doppia faccia: nel primo tempo il Napoli domina in lungo e in largo, nella ripresa black out degli azzurri che subiscono due gol e pareggiano allo Ianniello.

90' - Concessi tre minuti di recupero.

90' - Cambio della Fiorentina: entra Fiorini, entra Nannelli.

83' - Doppio cambio del Napoli: escono Zedadka e Lovisa, entrano Casella e Labriola.

80' - Occasione della Fiorentina: Zedadka in ritardo su Simic, a causa dei crampi, che calcia di prima intenzione in area di rigore ma la sua conclusione termina a lato.

77' - Doppio cambio della Fiorentina: entrano Simic e Ponsi, escono Meli e Pierozzi E.

75' - Traversa di Gillerens su calcio di punizione dai trenta metri, un bolide calciato dal giocatore viola.

74' - Calcio di punizione al limite dell'area di rigore battuto da Gaetano, palla debole che finisce tra le mani di Chiorra.

70' - Fallo di Palmieri su Gorgos, l'arbitro lo ammonisce.

67' - Colpo di testa di Gaetano, la conclusione è debole e blocca Chiorra.

66' - Triplo cambio di Baronio: escono Zanon, Manzi e Sgarbi, entrano Mezzoni, Perini e Saporetti.

63' - Due cambi della Fiorentina: entrano Longo e Gorgos, escono Kukovec e Lakti.

62' - Goal della Fiorentina: Palmieri atterra Gillerens e l'arbitro decreta il calcio di rigore: dagli undici metri Meli batte Idasiak che indovina il lato ma non riesce a parare.

60' - Goal della Fiorentina: calcio d'angolo battuto da Nannelli, deviazione di Gaetano che favorisce Dutu: il difensore di testa appoggia il pallone in rete.

51'- Cross in area di rigore di Nannelli, la difesa azzurra devia in calcio d'angolo.

48' - Ammonito Manzi per una pallonata a Nannelli.

46' - Passaggio di Mamas, tiro al volo di Gianluca Gaetano: palla che termina alta sopra la traversa.

12.00 - Inizia la ripresa!

11.45 - Termina il primo tempo!

40' - Tiro di Gillerens dalla lunga distanza, palla alta sopra la traversa.

39' - Reazione della Fiorentina ma il Napoli gestisce benissimo le avanzate offensive dei viola. Ottimo il possesso a centrocampo degli azzurri.

31' - Tiro di Nannelli dal limite dell'area di rigore da posizione defilata, Idasiak blocca in due tempi.

29' - Punizione dal limite dell'area di rigore battuto da Gillegens, palla che sfiora la traversa.

26' - Koffi entra in area di rigore, cross basso per il giocatore della Fiorentina ma Idasiak è bravo in uscita.

19' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Palmieri trasforma su rigore dopo il fallo del portiere Chiorra. Napoli avanti 2-0!

16' - Occasione per Sgarbi, Chiorra devia in angolo.

13' - La Fiorentina si affaccia in avanti, svariate occasioni per i viola che da calcio d'angolo si rendono pericolosi

8' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Sgarbi si invola sulla fascia, assist per Gaetano che segna a pochi metri dalla linea di porta. Esultanza con dedica speciale per la nonna scomparsa in settimana.

5' - Azzurri che pressano alto sui viola, Gaetano cerca più volte il tiro

1' - Partiti, fischio d'inizio a Frattamaggiore!

Ecco le formazioni ufficiali del match:

NAPOLI: Idasiak, Zanoli, Zedadka, Mamas, Manzi, Esposito, Zanon Lovisa, Palmieri, Gaetano, Sgarbi. A disp.: Daniele, Mezzoni, Casella, Senese, Perini, Gaeta, D'Alessandro, Micilo, Labriola, Negro, Bertolio, Sapporetti. All: Baronio.

FIORENTINA: Chiorra, Pierozzi E., Pierozzi N., Dutu, Gillerens, Hanuljak, Nannelli, Lakti, Kurovec, Meli, Koffi. A disp.: Ghidotti, Ponsi, Gelli, Zinfollino, Gorgos, Simic, Longo, Spalluto, Fiorini, Campagnol. All: Bigica.