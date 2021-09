Napoli calcio - È arrivato in prova ad inizio agosto il centrocampista classe ‘2002 Saco Coli, ex Sochaux e Milan. Il Napoli si e’ dedicato per settimane a sciogliere il nodo sotto il profilo burocratico per aggiungere questo centrocampista di grande fisicità all’organico di Frustalupi.

Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di IamNaples.it, Saco Coli ha firmato oggi, sarà utilizzabile a partire dalla gara di sabato alle 13 contro la Juventus.