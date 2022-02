DIRETTA - Primavera 1, Napoli-SPAL 1-0 (15' Cioffi): gli azzurrini sfiorano il raddoppio, palo di Giannini!

Il Napoli Primavera affronta la Spal per la 16esima giornata di campionato di Primavera 1. Il match si disputa alle ore 12.30 al campo Arena di Cercola.

Napoli-SPAL, le formazioni ufficiali

Napoli : Idasiak, Manè, Giannini, Marchisano, Barba, Costanzo, Vergara, Toccafondi, Cioffi, Spavone, D’Agostino. A disposizione : Rendina, Turi, De Luca, Gioielli, Acampa, Pesce, Ambrosino, Di Dona, Marranzino, Pontillo, De Marco, Mercurio. Allenatore Nicolò Frustalupi .

Napoli-SPAL, la diretta testuale

29' - La SPAL continua il pressing per sfondare in area di rigore, la difesa del Napoli mantiene botta e Manè guadagna un fallo.

27' - Chance Napoli! Altro lancio in profondità per Cioffi e D'Agostino: è quest'ultimo a fiondarsi col destro, Rigon non può nulla ma il pallone termina sfilando sulla destra del palo.

26' - Occasione SPAL! Costanzo buca l'intervento difensivo, Sperti si ritrova davanti a Idasiak ma quest'ultimo riesce ad arginare il pericolo concedendo un corner.

24' - Palo Napoli! Gli azzurrini lavorano sugli esterni, incursione di Vergara che serve alto Giannini: il suo sinistro prende in pieno il legno.

23' - Ci prova Mihaj: il suo diagonale non impensierisce Idasiak e termina largo.

22' - Ritmo che si velocizza a metà campo: la SPAL fa viaggiare la palla in orizzontale, ma non c'è lo spazio giusto.

20' - Reazione della SPAL: Sperti avanza sulla zona centrosinistra, si avvicina all'area di rigore ma il suo destro è rasoterra e debole preda di Idasiak.

19' - Altro lancio lungo verso l'area del Napoli, Idasiak blocca sicuro.

16' - Fallo di Sperti su Marchisano, intervento dei sanitari sull'azzurrino che esce momentaneamente dal campo.

15' - GOOOOL NAPOLI! Lancio in profondità di Vergara per Cioffi, l'attaccante azzurro controlla il pallone e di destro angola sul palo: Rigon non può nulla se non toccare il pallone, quarto gol in campionato per Cioffi.

15' - D'Agostino prova ad involarsi per vie centrali, ma perde palla a vantaggio della difesa ferrarese.

14' - La SPAL sembra aver portato dalla sua l'inerzia della gara, il Napoli si risistema in fase difensiva.

12' - Gran parata di Idasiak! Colpo di testa in area di rigore di Wilke Braams, il polacco vola a deviare in calcio d'angolo: sugli sviluppi niente di pericoloso.

11' - Corner per la SPAL, batte Mihaj: tentativo di rovesciata in area di rigore, il pallone attraversa l'area e finisce in fallo laterale.

9' - Ancora una punizione per il Napoli dalla trequarti, il lancio di Costanzo è lungo e Marchisano non riesce ad evitare il rinvio dal fondo. A fare fallo era stato Mihaj su Cioffi.

7' - La SPAL risale il campo e prova a farsi vedere nei pressi dell'area di rigore azzurra: Idasiak sicuro in presa.

3' - Punizione per il Napoli, Vergara steso sulla trequarti: ammonito Mihaj. Barba ci prova in torsione aerea sugli sviluppi, ma il pallone finisce a lato.

2' - Subito una chance per il Napoli! Cross in area, colpo di testa di Marchisano nel mucchio e Rigon devia in corner.

12.30 - Partita inizata!

I convocati di Frustalupi:

Acampa, Ambrosino, Barba, Cioffi, Costanzo, D’Agostino, De Luca, De Marco, Di Dona, Giannini, Gioielli, Idasiak, Manè, Marchisano, Marranzino, Mercurio, Pesce, Pontillo, Rendina, Spavone, Toccafondi, Turi, Vergara

I biancazzurri vengono dalla sconfitta interna contro l’Inter, mentre i partenopei nell’ultimo turno si sono imposti per 1-2 in casa del Genoa.

«Nonostante contro l’Inter non sia arrivato un risultato positivo – ha affermato mister Piccareta – credo che la partita abbia trasmesso ai ragazzi la consapevolezza di essere sulla strada giusta per poter tornare a fare punti il prima possibile. Se riusciremo ad interpretare ogni partita con lo spirito e la determinazione messa in campo contro i nerazzurri, possiamo guardare con fiducia ai prossimi impegni».

«Ci attende un’altra sfida impegnativa – continua l’allenatore biancazzurro – contro un Napoli decisamente solido e ben organizzato. Dovremo cercare di essere più cinici negli ultimi metri, evitando cali di concentrazione che in partite così equilibrate possono costare molto caro».

