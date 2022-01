Vigliotti: "Non sono convinto che l'addio di Insigne possa accadere in una situazione di normale tranquillità"

Napoli calcio - Gianluca Vigliotti è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni:

"Viste le assenze Spalletti potrebbe pensare ad una difesa a tre con la Juve, poi comunque hai difficoltà sulle fasce. Dobbiamo puntare su Ghoulam. A Milano giocò Petagna, c'è da vedere se preferisce Mertens. E' una sorta di bollettino di guerra in Serie A: sono usciti altri positivi tra Venezia e Verona. Come si gestisce l'addio di Insigne? E' un napoletano e non è mai facile. Non sono convinto che l'addio possa accadere in una normale situazione.