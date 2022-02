Venezia-Napoli le ultime di formazione: Nsame scalda i motori dalla panchina, c'è un infortunato

Venezia-Napoli, le ultime di formazione sui lagunari che ospitano gli azzurri domani alle 15 allo stadio Penzo, riferite dal Corriere del Veneto. I padroni di casa sono in cerca di punti salvezza: i rinforzi del mercato di gennaio potrebbero già essere impiegati col Napoli.

Per un Bocalon che saluta, c’è un Jean Pierre Nsame che domani andrà in panchina per la prima volta dal suo arrivo a Venezia. Anche Nani, così come il nuovo centravanti, non dovrebbe far parte della formazione iniziale, ma è pronto a subentrare a gara in corso. Fiducia piena di Zanetti a Henry e Okereke, con Aramu trequartista, mentre il vertice basso del centrocampo a tre sarà Ampadu.

Tra i nuovi acquisti arancioneroverdi, nuovamente maglia da titolare per Cuisance e anche per Ullmann, che quasi certamente sarà preferito a Haps.

Si è fermato, invece, Sofian Kiyine. Per il centrocampista ex Salernitana una possibile lesione muscolare ed esami strumentali programmati per la giornata odierna. Con il Napoli non ci sarà, se ne riparlerà come minimo tra un paio di settimane.