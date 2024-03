Tracollo Bari, sconfitta anche contro la Samp. Iachini: "Vedo una crescita, ma non arrivano i risultati"

L'allenatore del Bari, Beppe Iachini, è intervenuto ai microfoni di RadioBari al termine della gara persa 0-1 contro la Sampdoria. Ecco le sue parole riportate da TuttoBari:

"Oggi non sarei stato soddisfatto nemmeno di un pareggio. Oggi la squadra ha giocato, ha palleggiato, abbiamo sbagliato qualcosa nell'ultimo passaggio. Nel secondo tempo abbiamo avuto tante opportunità, è un vero peccato per il gol, eravamo schierati, dovrò rivederlo. In una partita di 95 minuti ti ritrovi a commentare una sconfitta con grande amarezza per una sbavatura. Sono rammaricato per i nostri tifosi. Vedo crescita ma non è accompagnata dai risultati".

Sull'importanza della sosta: "La sosta servirà per continuare a lavorare sui principi delle ultime settimane, dobbiamo creare più occasioni e riempire più l'area oltre all'intensità nelle due fasi. Recupereremo giocatori importanti come Diaw e Menez e sono cose positive. La squadra inizia a conoscersi, lavoriamo tanto in settimana: se non giochi non crei. Sto cercando di insistere, ho visto una squadra sempre in crescita. Siamo da quaranta giorni insieme, attraverso il lavoro miglioreremo la fase realizzativa".

Sui troppi gol subiti negli ultimi minuti: "Le situazioni di Catanzaro e Venezia sono diverse perché stavamo cercando di recuperare, oggi non ci sono stati questi presupposti. Eravamo schierati, quindi dovevamo prestare più attenzione".

Sulla classifica: "Io devo guardare in campo e togliere qualche timore ai giocatori se c'è. Questa squadra per me ha possibilità di prendere in mano le partite, ma dobbiamo essere più concreti".

La classifica

Parma 65 Venezia 57 Cremonese 56 Como 55 Palermo 49 Catanzaro 49 Sampdoria 40 Brescia 39 Sudtirol 38 Cittadella 38 Pisa 37 Reggiana 37 Modena 37 Cosenza 34 Bari 34 Ternana 32 Spezia 31 Ascoli 28* Feralpisalò 27 Lecco 21*

*Una partita in meno