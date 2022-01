Tmw - Tuanzebe e la scelta del numero di maglia: ha voluto con forza il Napoli

La notizia sul fronte calciomercato è che Tuanzebe è un giocatore del Napoli . Infatti è stato depositato il contratto in Lega. Il portale TMW fornisce ulteriori dettagli dell'arrivo del difensore dal Manchester United che ieri ha svolto le visite mediche. Dal portale si legge:

Qui in Serie A ha un legame con Tammy Abraham che ha seguito con interesse e attenzione: proprio l'avventura della punta della Roma ma, al contempo, anche la crescita di Tomori al Milan, hanno convinto Tuanzebe a scegliere l'Italia.

Tra stanotte e domattina dovrebbe far rientro in Italia e allora arriverà anche il 'benvenuto' di Aurelio De Laurentiis. Ha voluto Napoli con forza. Tuanzebe ha fatto sapere agli amici di essere profondamente felice della sua nuova avventura italiana.

E a sposare il progetto, seppur ora in prestito secco, del Napoli di Spalletti. Attesa per il suo sbarco per la firma, Tuanzebe potrebbe prendere la numero 3, attualmente libera.