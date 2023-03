Sky - Soddisfazione per Sarri dopo i fischi ricevuti al Maradona

«Bellissima partita, bellissima Lazio dal punto di vista non solo della qualità del gioco, ma proprio della compattezza e del sacrificio di tutti. Luis Alberto ha aiutato i compagni ad uscire dalle difficoltà. In difesa sono stati bravissimi ad arginare gli attaccanti del Napoli». Queste le parole del giornalista Gianluca Di Marzio, negli studi Sky per commentare la sconfitta casalinga del Napoli per mano della Lazio, guidata dall'ex allenatore azzurro Maurizio Sarri che è stato accolto da sonori fischi allo stadio Maradona.