Roma, Caiazza: "Conferenza stampa di Insigne? Al momento no, in certi casi si esagera"

Salvatore Caiazza, giornalista del Roma, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni:

"Insigne ha accettato il Toronto con un ingaggio stellare e altre benefit legati al ruolo di uomo immagine che dovrà ricoprire col club. E' una situazione difficile quella di Insigne capitano e questo creerebbe dei malumori nella pizza: si esagera in certi casi. Insigne ha solo fatto una scelta di vita, rispetto ad una offerta di ADL che non vuole rinnovare a certe cifre. Ora deve giocare col Napoli sino a giugno 2022 e sappiamo quanto sia legato al Napoli. Conferenza stampa di Insigne? No, al momento no".