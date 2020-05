Repubblica - Rischio tribunali, dilemma sui casi Petagna e Kulusevski se si riprende a giocare

L'edizione odierna di Repubblica fa il punto sulla ripresa della serie A. Dal quotidiano si legge

Il confuso panorama si completa col no dei 20 rappresentanti di A dell’associazione calciatori, ieri, alle partite alle 16.30 o alle 17 d’estate. La questione stipendi non pagati – solo 10 club hanno trovato o stanno cercando l’accordo per spalmarli – si intreccia inoltre con quello dei contratti in scadenza il 30 giugno e dei prestiti: la Fifa renderà note il 3 giugno le nuove linee guida, sotto forma di domanda e risposta, con l’invito a regolare davanti alla giustizia sportiva eventuali controversie. Ma non sarà semplice evitare i tribunali, né risolvere il dilemma sui giocatori in arrivo da campionati interrotti o su chi, come Kulusevski e Petagna, il 1° luglio cambierà club (dal Parma alla Juventus e dalla Spal al Napoli), pur dovendo ancora giocare per quello vecchio. Invece la Lega di A ha in programma per domani l’assemblea più importante, il giorno dopo le parole di Spadafora, per decidere il calendario