Victor Osimhen mette a segno un poker con la maglia della sua nazionale. La Nigeria nella gara di qualificazione dell'Africa Nations Cup ha vinto 10-0 il match contro Sao Tome and Principe. Si tratta del primo hattrick in carriera per l'attaccante del Napoli.

