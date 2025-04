Notizie Calcio - Doppia brutta notizia per il Torino: oltre a Samuele Ricci in dubbio per il prossimo turno per infortunio, Vanoli sarà costretto a rinunciare ad un centrocampista per la sfida di domenica sera al Maradona contro il Napoli. Il centrocampista lituano Gineitis è stato infatti ammonito contro l'Udinese ed essendo diffidato salterà la sfida contro il Napoli di domenica sera.