Ospina, Insigne e Osimhen: Spalletti ha deciso per Napoli-Salernitana

Ultime notizie calcio Napoli - L'edizione odierna del Mattino si sofferma sulle scelte di Spalletti sui rientranti Ospina, Osimhen e Insigne. Dal quotidiano si legge:

Ma in ogni caso, Spalletti va avanti come se fosse una vigilia normale anche se sa che all’improvviso può arrivare il “tutti a casa”. Certo, si gode il momento: perché deve fare un certo effetto rivedere tutti quelli della rosa disponibili, sia pure ancora con qualche ammaccatura. Non sono pochi, anzi. Campo numero 2, c’è persino il tempo per fare delle prove tattiche per Spalletti che rivede tutta la rosa, cosa che non succedeva da oltre due mesi.

Ma ieri, nonostante i dubbi, ha pure iniziato a provare e a dare indicazioni sulla formazione che schiererà in campo: perché è vero che Ospina, Insigne e Osimhen si stanno riprendendo, ma nessuno dei tre sarà titolare. Per Osi il piano del recupero parla chiaro: dovrà aumentare progressivamente i minuti nelle gambe. Se col Bologna ha giocato 20 minuti, contro i granata verrà schierato nell’ultima mezz’ora.